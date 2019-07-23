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ROUND BARN PROMOTES COUNTY DAIRY INDUSTRY AT PLYMOUTH FAIR

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Woody Gottburg
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THE BEST FIVE DAYS OF SUMMER BEGINS AT THE PLYMOUTH COUNTY FAIR IN LE MARS ON WEDNESDAY, AND ITS MOST FAMOUS ATTRACTION HAS A NEW THEME THIS YEAR.

JORDAN SITZMANN, AG COMMITTEE CHAIRMAN OF THE FAIR, SAYS THE ROUND BARN IS SHOWCASING THE DAIRY INDUSTRY THIS YEAR:

OC……….OUTSIDE OF IT. :20

ROUND BARN COORDINATOR DENNIS MORRICE SAYS THE THEME ALSO RELATES TO THE COUNTY’S BIGGEST INDUSTRY:

OC………WENT ON THAT. :06

THERE’S ALSO A SPECIAL RENDITION OF THE ROUND BARN MADE FROM A DAIRY PRODUCT:

OC……….IS THE ROUND BARN. :17

YOU CAN ALSO TAKE A VIRTUAL REALITY TOUR OF A DAIRY FARM EACH NIGHT OF THE FAIR AT 6PM WITH SPECIAL GOGGLES THANKS TO MORNINGSIDE COLLEGE.

THE PLYMOUTH COUNTY FAIR RUNS THROUGH SUNDAY AT THE FAIRGROUNDS IN LE MARS.

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