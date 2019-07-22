HO-CHUNK VILLAGE CONTINUES TO EXPAND

MORE NEW HOUSING IS UNDER CONSTRUCTION IN WINNEBAGO, NEBRASKA.
SPOKESMAN SAM BURRISH SAYS THE NEXT PHASE OF EXPANSION IN HO-CHUNK VILLAGE IS UNDERWAY:
OC……..GREENSPACES, TRAILS. :20
AROUND 281 NEW HOMES WILL BE CONSTRUCTED IN THE COMING YEARS IN WINNEBAGO, WHICH HAS SHOWN CONTINUED GROWTH:
OC……….TRAILS & PARKS. :25
THE FIRST PHASE OF EARTH MOVING STARTED IN EARLY JULY.
THE NEBRASKA CHAPTER OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION PRESENTED AN URBAN DESIGN AWARD TO HO-CHUNK FOR THEIR PLAN.
Photo by Ho-Chunk Inc.