VICTIMS IDENTIFIED IN SGT BLUFF ROLLOVER FATAL ACCIDENT

AUTHORITIES HAVE IDENTIFIED A MAN WHO DIED FROM INJURIES SUSTAINED IN A ONE VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT ON JULY 1ST NEAR SGT. BLUFF.
37-YEAR-OLD RYAN TOEL OF STRUBLE, IOWA DIED LAST WEDNESDAY AT A LOCAL HOSPITAL.
HIS FUNERAL SERVICES WERE HELD MONDAY IN LE MARS.
TOEL WAS A PASSENGER IN A VEHICLE DRIVEN BY HIS COUSIN, DEREK TOEL.
SGT. BLUFF POLICE SAY THE VEHICLE LEFT THE HIGHWAY IN THE 7200 BLOCK OF OLD LAKEPORT ROAD AND WENT INTO A DITCH, ROLLING ONTO ITS SIDE AGAINST A TREE.
BOTH OCCUPANTS WERE TRAPPED INSIDE.
DEREK TOEL WAS TREATED AND RELEASED FROM MERCY ONE HOSPITAL.
AUTHORITIES SAY THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION AND THEY ARE AWAITING LAB TEST RESULTS.