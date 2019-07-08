GONZALEZ-DIEGO PLEADS NOT GUILTY TO WOODBURY OWI CHARGE

A SIOUX CITY WOMAN CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE IN NEBRASKA HAS PLEADED NOT GUILTY TO DRIVING DRUNK IN SIOUX CITY THE SAME NIGHT THE TRAFFIC FATALITY OCCURRED.
19-YEAR-OLD MARIA GONZALEZ-DIEGO HAS ENTERED A WRITTEN PLEA IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT TO SECOND-OFFENSE OPERATING WHILE INTOXICATED AND DRIVING WITH A REVOKED LICENSE.
SHE WAS ARRESTED NEAR THE 1300 BLOCK OF SUMMIT STREET ON JUNE 24TH AND POLICE SAY SHE FAILED FIELD SOBRIETY TESTS AND BLEW A POINT-292 BLOOD ALCOHOL LEVEL ON A PRELIMINARY BREATH TEST.
INVESTIGATORS ALLEGE THAT SHE IS THE DRIVER THAT STRUCK 62-YEAR-OLD ANTONIA LOPEZ DE RAMIREZ, WHO WAS WALKING AT 15TH AND B STREETS IN SOUTH SIOUX CITY EARLIER THAT NIGHT.
GONZALEZ-DIEGO REMAINS IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON MORE THAN $500,000 BOND.