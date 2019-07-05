Home Local News THE STAGE IS SET FOR SATURDAY IN THE PARK

THE STAGE IS SET FOR SATURDAY IN THE PARK

By
Woody Gottburg
-
53
0
SHARE

THE BANDSHELL STAGE IS READY AND GOOD WEATHER IS EXPECTED FOR THE 29TH ANNUAL SATURDAY IN THE PARK MUSIC FESTIVAL AT GRANDVIEW PARK.

CONCERT ORGANIZER DAVE BERNSTEIN HAS A GREAT LINEUP FOR THE FREE MUSIC EVENT:

OC…….BLUES ROCK. ;17

CON BRIO FOLLOWS AROUND 3:PM OR SO, AND TAKES US INTO THE EVENING HEADLINERS:

OC…………ON SPOTIFY. ;21

FIREWORKS FOLLOW AROUND 10;30PM.

BERNSTEIN REMINDS EVERYONE THAT STREET CONSTRUCTION AROUND THE PARK’S NEIGHBORHOOD MEANS YOU SHOULD TAKE THE SHUTTLE TO THE EVENT:

OC……….THAT NIGHT. :19

THERE’S PLENTY OF FOOD VENDORS AND A BEER GARDEN, SO BERNSTEIN REMINDS ATTENDEES TO NOT BRING FOOD AND BEVERAGES INTO THE PARK.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR