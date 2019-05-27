CAR CRASHES INTO BUILDING OF MORNINGSIDE LITTLE LEAGUE PARK

A CAR WHOSE DRIVER APPARENTLY LOST CONTROL OF HER VEHICLE CRASHED THROUGH A FENCE AND INTO THE SIDE OF THE EQUIPMENT STORAGE BUILDING AT MORNINGSIDE LITTLE LEAGUE’S PULASKI PARK OVER THE WEEKEND.
KYLE BURTON, A BOARD MEMBER WITH MORNINGSIDE LITTLE LEAGUE, SAYS THE ACCIDENT HAPPENED SHORTLY BEFORE 6PM SUNDAY:
OC………DAMAGE TO THE BUILDING. :08
BOXES OF BASEBALLS AND OTHER EQUIPMENT WERE STREWN AROUND FROM THE IMPACT.
BURTON SAYS THE LEAGUE WILL HAVE TO STORE THE EQUIPMENT TO MAINTAIN THEIR FIELDS OFF SITE NOW:
OC………GO FROM THERE. :07
NO TEAMS WERE PRACTICING NEAR THE BUILDING AT THE TIME SO NO PLAYERS OR COACHES WERE INJURED.
A WITNESS SAYS THE FEMALE DRIVER OF THE VEHICLE FLED THE SCENE.
FAMILY MEMBERS LATER ARRIVED AND TOLD BOARD MEMBERS THE VEHICLE HAD BEEN STOLEN.