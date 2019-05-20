SIGN UP NOW FOR THE 23RD ANNUAL RIVER-CADE KIDS FISHING DERBY

THE FISH ARE SURE TO BE BITING AT BACON CREEK PARK ON JUNE 1ST.
SPOKESMAN PHYL CLAEYS SAYS THAT’S WHEN THE 23RD ANNUAL RIVER-CADE FISHING DERBY WILL TAKE PLACE:
OC………LEARN HOW TO FISH. :20
OVER 9000 KIDS HAVE PARTICIPATED IN THE FISHING DERBY IN THE PAST 22 YEARS.
FOR MANY OF THOSE PARTICIPANTS, IT WAS THEIR FIRST TIME THEY EVER WENT FISHING:
OC………..THAT ARE THERE. ;23
CLAEYS SAYS BESIDES CATCHING FISH, THE PARTICIPANTS HAVE A CHANCE TO TAKE HOME ANOTHER GREAT PRIZE:
OC……….GREAT DAY OF FISHING. ;15
CLAEYS SAYS AROUND 200 SLOTS ARE LEFT FOR THE DERBY.
A FEW MORE VOLUNTEERS COULD BE USED TO HELP THE KIDS WITH THEIR FISHING ALSO.
IT TAKES PLACE DURING IOWA’S FREE FISHING WEEKEND.
YOU MAY CONTACT THE RIVER-CADE OFFICE FOR MORE INFORMATION.