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11TH ANNUAL BARSTOOL OPEN BENEFITS LOCAL GROUPS

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Woody Gottburg
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GOLFERS WILL BE SHARPENING THEIR PUTTING SKILLS BY GOING FROM PUB TO PUB ON SATURDAY TO SUPPORT THE SIOUX CITY HISTORICAL PRESERVATION COMMISSION AND RIVER-CADE.

SPOKESMAN PHYL CLAEYS SAYS IT’S TIME FOR THE 11TH ANNUAL BARSTOOL OPEN:

OC……..SIOUX CITY HAS. :17

AND THERE’S LOTS OF FUN TO BE HAD BEGINNING WITH AN 11AM CHECK-IN AT M’S ON 4TH STREET.

THE GOLFERS AND THE BARS ARE COMPETING TO WIN PRIZES:

OC………AS WELL. :19

THE DAY CONCLUDES WITH A PUTTA-PALOOZA AFTER PARTY AT THE FIREHOUSE BAR.

THE ENTRY FEE IS $50 DOLLARS FOR EACH TEAM OF FOUR GOLFERS AND YOU MAY SIGN UP AT ANY OF THE 18 LOCATIONS THIS WEEK OR AT M’S THE MORNING OF THE EVENT.

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