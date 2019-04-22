SIOUX CITY HOPES TO INCREASE LOCAL RESIDENTIAL RECYCLING

SIOUX CITY IS HOPING TO ENCOURAGE MORE RECYCLING FROM LOCAL RESIDENTS.
MELISSA CAMPBELL OF THE ENVIRONMENTAL SERVICES DEPARTMENT SAYS A NEW MARKETING CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED TO PROMOTE RECYCLING:
OC…….SUPPORT OUR PROGRAM. ;10
CAMPBELL SAYS THERE ARE TWO GOALS WITH THE PROGRAM, STARTING WITH PROMOTING AWARENESS OF WHAT CAN BE RECYCLED:
OC……..OTHER 49 PER CENT. :22
THE MARKETING CAMPAIGN INCLUDES MULTI-MEDIA ADS, NEW INFORMATIONAL BROCHURES AND MAGNETS.
THERE’S ALSO A SERIES OF RECYCLING BINS BEING PLACED IN THE DOWNTOWN AREA:
OC………GILL HAULING. ;12
A NEW LOGO WILL BE SPRAY PAINTED ON EACH OF THE RECYCLING BINS.