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JUNIOR LEAGUE HELPS FUND ART CENTER CHILDREN’S GALLERY

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Woody Gottburg
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MORE RENOVATIONS ARE TAKING PLACE AT THE SIOUX CITY ART CENTER.

RHONDA HENRY OF THE LOCAL JUNIOR LEAGUE SAYS HER GROUP IS CONTRIBUTING $80-THOUSAND DOLLARS TO CREATE A NEW CHILDREN’S HANDS ON GALLERY:

OC…….WILL BE RELOCATED. :12

A VARIETY OF NEW ARTISTIC HANDS ON STATIONS WILL BE CREATED:

OC………YARN WALL EXHIBIT. :17

ART CENTER DIRECTOR AL HARRIS-FERNANDEZ SAYS THE GALLERY WILL BE IN A DIFFERENT SPACE IN THE CENTER:

OC……KIDS AND FAMILIES. ;10

CONSTRUCTION OF THE NEW GALLERY IS UNDERWAY AND SHOULD BE COMPLETED THIS SUMMER.

THE JUNIOR LEAGUE ALSO SPONSORED THE ORIGINAL HANDS ON GALLERY WHICH OPENED IN 1997.

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