Home Local News SIOUX CITY POLICE TO HOST TOWN HALL MEETING THURSDAY

SIOUX CITY POLICE TO HOST TOWN HALL MEETING THURSDAY

By
Woody Gottburg
-
23
0
SHARE

SIOUX CITY POLICE WILL HOST THEIR ANNUAL CITY-WIDE TOWN HALL MEETING TONIGHT AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.

POLICE CHIEF REX MUELLER SAYS THE MAIN TOPIC TONIGHT WILL BE ON SCAMS:

OC………DECEPTIVE AND CONVINCING. :18

CHIEF MUELLER SAYS TWO OF HIS DETECTIVES WILL DO A PRESENTATION ON THE VARIOUS TYPES OF SCAMS:

OC……..NOT BE VICTIMIZED. ;13

THE CHIEF SAYS OTHER TOPICS WILL ALSO BE DEALT WITH AT THE TOWN HALL:

OC……..IMPORTANT TO THEM. ;07

THE TOWN HALL BEGINS AT 7PM AND ALL CITIZENS ARE INVITED.

IF YOU CAN’T MAKE THE MEETING, IT WILL ALSO BE LIVE STREAMED ON THE POLICE DEPARTMENT’S FACEBOOK PAGE.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR