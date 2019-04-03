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ANNUAL SIOUXLAND GARDEN SHOW SETS UP FOR THIS WEEKEND

By
Woody Gottburg
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SIOUXLAND IS FINALLY STARTING TO TURN GREEN, WHICH MEANS IT’S TIME FOR THE ANNUAL GARDEN SHOW SPONSORED BY IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION.

DIRECTOR MOLLY HEWITT SAYS BUGS ARE A NEW PART OF THIS YEAR’S SHOW:

OC……….CHILDREN AND FAMILIES. :07

BUT THE MAIN FOCUS IS OF COURSE ON YOUR GARDEN AND PLANTING AND TIPS FROM TWO DOZEN SPEAKERS ON HOW TO TAKE CARE OF EVERYTHING YOU’RE GROWING:

OC……..LOCAL FOODS. ;08

THE SIOUXLAND GARDEN SHOW TAKES PLACE FRIDAY AND SATURDAY AT THE DELTA HOTEL CENTER IN SOUTH SIOUX CITY.

CHILDREN 12 AND UNDER ARE ADMITTED FREE.

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