WILMES FAMILY CELEBRATE LIFE THANKS TO ORGAN DONATION

APRIL IS NATIONAL DONATE LIFE MONTH TO INSPIRE PEOPLE TO BECOME ORGAN DONORS.
THE WILMES FAMILY IS IS A LOCAL EXAMPLE OF HOW SOMEONE MAKING THE CHOICE TO DONATE THEIR ORGANS RESULTS IN OTHER LIVES BEING SAVED.
MIKE WILMES DAUGHTER MARIA RECEIVED A HEART AND LUNG TRANSPLANT ON DECEMBER 5TH OF 2017:
OC……..ONLY OPTION. :23
MARIA WAS PLACED ON A TRANSPLANT LIST AND HER FAMILY RECEIVED A CALL THAT A DONOR MATCH WAS AVAILABLE ON DECEMBER 4TH OF 2017.
ONE DAY LATER MARIA WENT INTO SURGERY.
TODAY SHE IS A JUNIOR AT BISHOP HEELAN HIGH SCHOOL AND ABLE TO DO THINGS SHE COULD NEVER DO GROWING UP:
OC…….WHAT I CAN DO NOW. :18
MARIA AND HER FAMILY HAVE JUST STARTED THE PROCESS OF CONNECTING WITH THE FAMILY OF HER HEART AND LUNG DONOR:
OC………..MEET THEM ONE DAY. ;22
SEVENTY-THREE PER CENT OF ADULTS IN IOWA ARE REGISTERED ORGAN DONORS.
YOU MAY BECOME AN ORGAN DONOR BY REGISTERING ONLINE AT IOWA DONOR NETWORK DOT ORG.