Home Local News APRIL IS DONATE LIFE MONTH TO INSPIRE ORGAN DONATION EFFORT

APRIL IS DONATE LIFE MONTH TO INSPIRE ORGAN DONATION EFFORT

By
Woody Gottburg
-
2
0
SHARE

APRIL IS NATIONAL DONATE LIFE MONTH TO INSPIRE PEOPLE TO BECOME ORGAN DONORS.

MERCY ONE HOSPITAL OF SIOUX CITY JOINED THE IOWA DONOR NETWORK MONDAY IN A “DONATE LIFE” FLAG RAISING CEREMONY TO CELEBRATE DONOR FAMILIES AND TRANSPLANT RECIPIENTS.

JOHN JORGENSEN IS THE DONATION SERVICES COORDINATOR OF THE IOWA DONOR NETWORK:

OC………..TISSUE DONATION. ;06

IT’S SIMPLE TO BECOME AN ORGAN DONOR WITH MANY IOWANS DOING THAT WHEN THEY RENEW OR OBTAIN THEIR DRIVERS LICENSE:

OC……….REGISTRATION PAGE. :11

SEVENTY-THREE PER CENT OF ADULTS IN IOWA ARE REGISTERED ORGAN DONORS…AROUND ONE-POINT EIGHT MILLION PEOPLE.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR