SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR A MAN INVOLVED IN AN ATTEMPTED ROBBERY AT WALGREENS.
AT 10:32 LAST NIGHT, OFFICERS WERE CALLED TO WALGREENS AT 1900 HAMILTON.
AN UNKNOWN MALE WENT TO THE PHARMACY AND DEMANDED PRESCRIPTION MEDICATION, WHILE CLAIMING HE HAD A GUN.
THE SUSPECT FLED ON FOOT PRIOR TO GETTING HIS DEMANDS MET. HE IS DESCRIBED AS A WHITE MALE IN HIS 20’S, 5-FOOT-7 AND 190 POUNDS.
HE WAS WEARING A DARK COLORED HOODIE, BLUE JEANS AND A DARK BASEBALL CAP.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS CRIME, YOU ARE ASKED TO CALL CRIMESTOPPERS AT 258-TIPS.
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POLICE SEARCH FOR MAN WHO TRIED TO ROB WALGREENS
SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR A MAN INVOLVED IN AN ATTEMPTED ROBBERY AT WALGREENS.