PURSUIT SUSPECT TRANSFERRED BACK TO WOODBURY COUNTY JAIL

ONE OF THE SUSPECTS ARRESTED IN PLYMOUTH COUNTY AFTER AN HOUR LONG PURSUIT LAST THURSDAY HAS BEEN TRANSFERRED TO THE WOODBURY COUNTY JAIL.
28-YEAR-OLD CHASE RIESSEN WAS ARRESTED IN LE MARS AFTER FLEEING THE WOODBURY COUNTY RESIDENTIAL TREATMENT FACILITY AND ALLEGEDLY ASSAULTING TWO STAFF MEMBERS THERE.
HE WAS A PASSENGER IN A PICK-UP DRIVEN BY ANOTHER ESCAPEE,
GABRIEL VERBESKI, WHO REMAINS IN CUSTODY IN PLYMOUTH COUNTY.
RIESSEN IS CHARGED IN WOODBURY COUNTY WITH TWO COUNTS OF ASSAULTING AN OFFICER, ESCAPE FROM CUSTODY, POSSESSION OF MARIJUANA AND FURNISHING A CONTROLLED SUBSTANCE TO ANOTHER INMATE.
RIESSEN’S ARRAIGNMENT IS SET FOR FEBRUARY 11TH.
HE’S BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $35,000 BOND.