SIOUX CITY COUNCIL VOTES TO DELAY WASTEWATER NOTICES

THE SIOUX CITY COUNCIL HAS VOTED TO DELAY SENDING A FORMAL NOTICE THAT IT PLANS TO TERMINATE THE EXISTING WASTEWATER TREATMENT AGREEMENTS WITH SOUTH SIOUX CITY, SGT. BLUFF AND NORTH SIOUX CITY.
THE COUNCIL VOTED 5-0 MONDAY TO PUT OFF THE NOTICE UNTIL MARCH 11TH .
CITY MANAGER BOB PADMORE REQUESTED THE DELAY SO TALKS BETWEEN THE COMMUNITIES MAY CONTINUE.
THE METRO COMMUNITIES INCLUDING DAKOTA DUNES HAVE PROPOSED TO FORM A STUDY GROUP ON THE FUTURE OF SIOUX CITY’S WASTEWATER TREATMENT PLANT AND A USE AND SHARING AGREEMENT.
THE COMMUNITIES WOULD EACH APPOINT TWO MEMBERS TO THE STUDY GROUP.
FOUR SOUTH SIOUX CITY COUNCIL MEMBERS HELD A PUBLIC WORKS MEETING ON THE ISSUE AT THEIR COUNCIL CHAMBERS MONDAY.