JORDAN HENRY CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER

THE SUSPECT CHARGED WITH STARTING A FATAL HOTEL FIRE IN SIOUX CITY LAST THURSDAY NIGHT IS NOW CHARGED WITH MURDER.
29-YEAR-OLD JORDAN HENRY HAS BEEN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE DEATH OF 40-YEAR-OLD ELIZABETH BOCKHOLT OF HINTON AT THE WINGATE BY WYNDOM HOTEL ON SOUTHERN HILLS DRIVE.
SIOUX CITY POLICE SAY AN AUTOPSY BY THE STATE MEDICAL EXAMINER REVEALED THAT BOCKHOLT HAD BEEN STRANGLED.
HENRY WAS PREVIOUSLY CHARGED WITH FIRST DEGREE ARSON, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA AND TRESPASSING.
SEVERAL WITNESSES TOLD POLICE THEY SAW HENRY RUN OUT OF THE HOTEL ROOM WITH SMOKE COMING FROM IT, AND THEN FLEE THE HOTEL.
HENRY IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $52,000 BOND.