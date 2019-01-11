WESTERN IOWA TECH RECEIVES INTERNATIONAL HONOR

WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE IN SIOUX CITY HAS RECEIVED AN INTERNATIONAL HONOR.
COLLEGE PRESIDENT TERRY MURRELL SAYS A BRITISH PUBLICATION HAS CHOSEN WIT AS ONE OF THE TOP TWO TECHNOLOGY COMMUNITY COLLEGES IN AMERICA;
OC………ONE OF THOSE. ;16
DR. MURRELL SAYS THE SCHOOL SUBMITTED INFORMATION ON WHAT THEY WERE DOING WITH TECHNOLOGY FOR THEIR STUDENTS AT THE CAMPUS:
OC…..TO GROW EDUCATION. ;25
MURRELL SAYS IT’S THE LATEST OF RECENT HONORS FOR WESTERN IOWA TECH:
OC…………DISTINGUISHED SCHOOL. ;14
A COLLEGE IN ARIZONA WAS THE OTHER CORPORATE LIVEWIRE HONOREE.