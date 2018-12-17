BOND SET FOR CAR DEALERSHIP ROBBERY SUSPECT

BOND HAS BEEN SET AT $50,000 FOR A HOLSTEIN MAN FACING FOUR CHARGES FOLLOWING AN ARMED ROBBERY AT A SIOUX CITY AUTO DEALERSHIP LAST FRIDAY AFTERNOON.
36-YEAR-OLD RYAN RUBLE IS CHARGED WITH 1ST DEGREE ROBBERY, GOING ARMED WITH INTENT, INTIMIDATION WITH A WEAPON AND FALSE IMPRISONMENT.
RUBLE IS ALLEGED TO HAVE STOLEN A PICKUP TRUCK AT GUNPOINT FROM IOWA AUTO SALES AND THEN FIRED TWO SHOTS AT THE EMPLOYEE WHEN THE WORKER FLED.
RUBLE DROVE OFF AND WAS CAPTURED A FEW BLOCKS LATER IN A PARKING LOT WHEN HE GOT THE TRUCK STUCK IN A SNOWBANK.
HIS NEXT COURT APPEARANCE IS SET FOR DECEMBER 24TH.