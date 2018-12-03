TRIAL DATE SET FOR SUSPECT IN FATAL STABBING

A TRIAL DATE HAS BEEN SET FOR A SUSPECT FROM SOMALIA WHO IS CHARGED IN THE FATAL STABBING OF HIS ROOMMATE.
38-YEAR-OLD ABDIQADAR SHARIF WILL STAND TRIAL ON MARCH 13TH IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
SHARIF PLEADED NOT GUILTY LAST MONTH TO A CHARGE OF SECOND DEGREE MURDER IN THE OCTOBER 28TH DEATH OF HIS ROOMMATE, GULED NUR, AT THEIR SIOUX CITY APARTMENT.
AUTHORITIES ALLEGE THAT SHARIF STABBED NUR SEVERAL TIMES WITH A KNIFE DURING AN ALTERCATION BETWEEN THE TWO MEN AT THE PHOENIX APARTMENTS.
NUR COLLAPSED IN THE 4TH FLOOR HALLWAY OF THE BUILDING AND LATER DIED FROM HIS INJURIES.
SHARIF REMAINS IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $505-THOUSAND DOLLARS BOND.