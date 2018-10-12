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TAXI CAB DRIVER ROBBED AT GUNPOINT

By
Josie Cooper
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SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR A MAN INVOLVED IN AN EARLY MORNING TAXI CAB ARMED ROBBERY.
POLICE RESPONDED TO THE 3200 BLOCK OF 4TH AVENUE AROUND 3:45 THIS MORNING.
OFFICERS FOUND A TAXI CAB DRIVER WHO SAID HE WAS ROBBED AT GUNPOINT.
THE DRIVER IS NOT BELIEVED TO HAVE BEEN INJURED IN THE INCIDENT. THE INVESTIGATION CONTINUES.

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