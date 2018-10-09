MAN ARRESTED FOR ROBBERY WITH RIFLE (Update)

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING MULTIPLE CHARGES FOLLOWING AN ALLEGED ARMED ROBBERY EARLY TUESDAY MORNING.
18 YEAR OLD BRIAN FUENTES-PACAS IS CHARGED WITH 1ST DEGREE ROBBERY, POSSESSION WITH INTENT TO DELIVER MARIJUANA AND A DRUG TAX STAMP VIOLATION.
POLICE SAY FUENTES-PACAS USED A SHOTGUN TO STRIKE HIS VICTIM, TAKE PROPERTY AND FLEE ON FOOT FROM THE 1900 BLOCK OF GRANDVIEW BOULEVARD AROUND 4 A.M.
OFFICERS QUICKLY LOCATED THE SUSPECT AND TOOK HIM INTO CUSTODY.
FUENTES-PACAS IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $10,000 BOND.
HE IS ALSO WANTED BY SOUTH DAKOTA AUTHORITIES.
Updated by Woody Gottburg 11:09 a.m. 10/9/18