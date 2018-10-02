EARLY VOTING BEGINS NEXT WEEK IN WOODBURY COUNTY, AND COUNTY AUDITOR PAT GILL SAYS THERE’S SOME THINGS VOTERS NEED TO BE AWARE OF;
OC……..WAS 40 DAYS. :15
GILL SAYS VOTERS HAVE THREE OPTIONS TO CAST THEIR BALLOT IN THE UPCOMING NOVEMBER ELECTION:
OC………HAVE MAILED TO THEM. :18
SOMETHING DIFFERENT WILL BE ADDED IN THIS YEAR’S MAILING, A SAMPLE BALLOT SHOWING ALL OF THE RACES AND CANDIDATE NAMES.
GILL SAYS WHILE THAT LOOKS LIKE THE BALLOT YOU WILL CAST, IT IS NOT THE ACTUAL BALLOT:
OC…..BACK TO US. :20
GILL SAYS YOU CAN MARK THAT SAMPLE BALLOT AND USE IT AS AN ELECTION DAY GUIDE THOUGH:
OC………WHEN THEY GET THERE. ;13
ELECTION DAY THIS YEAR IS ON TUESDAY, NOVEMBER 6TH.