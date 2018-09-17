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PLYMOUTH COUNTY MAN INJURED IN HOG PIT ACCIDENT

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Woody Gottburg
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A RURAL PLYMOUTH COUNTY MAN HAS BEEN TAKEN TO THE HOSPITAL AFTER HE WAS OVERCOME BY GAS FUMES WHILE IN A HOG PIT.

RESCUE UNITS WERE DISPATCHED TO THE FARM LOCATED ABOUT SIX AND A HALF MILES SOUTHEAST OF LE MARS ON COUNTY ROAD C-44 JUST BEFORE 2:30PM.

LE MARS FIRE CHIEF DAVE SCHIPPER SAYS THE 71-YEAR-OLD MAN WAS APPARENTLY OVERCOME BY FUMES WHILE WORKING ON THE MANURE PIT:

OC………..DOWN IN THE PIT. ;21

SCHIPPER SAYS THE VICTIM WAS OVERCOME BY HYDROGEN SULFIDE FUMES AND WAS PULLED OUT BY EMERGENCY RESPONDERS:

OC…….ALARM MODE. :19

THE VICTIM WAS CONSCIOUS WHEN HE WAS PULLED FROM THE PIT WITH ROPES AND WAS TAKEN TO FLOYD VALLEY HOSPITAL.

HIS NAME AND CONDITION HAVE NOT BEEN RELEASED.

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