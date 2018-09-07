BODY FOUND UNDER WESLEY PARKWAY BRIDGE

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING THE DEATH OF A PERSON WHOSE BODY WAS DISCOVERED THIS MORNING UNDER A BRIDGE NEAR HEELAN HIGH SCHOOL ON WESLEY PARKWAY.
SGT. BILL MELVILLE SAYS THE BODY WAS DISCOVERED AROUND 7:30AM:
OC……OF THE INDIVIDUAL. ;16
MELVILLE SAYS RECOVERING THE REMAINS PROVIDED A CHALLENGE FOR EMERGENCY RESPONDERS:
OC……REMAINS REMOVED. :08
MELVILLE SAYS IT’S POSSIBLE THE BODY IS OF A TRANSIENT OR HOMELESS PERSON AND NO FOUL PLAY IS SUSPECTED AT THIS TIME.
THE REMAINS WERE TAKEN TO THE CORONERS OFFICE TO DETERMINE A CAUSE OF DEATH.