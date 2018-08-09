FIRST HOMES NEAR COMPLETION AT FLATWATER CROSSING

THE FIRST NEW HOMES ARE NEARING COMPLETION AT THE FLATWATER CROSSING DEVELOPMENT IN SOUTH SIOUX CITY.
HO-CHUNK C-E-O LANCE MORGAN SAYS A COUPLE OF HOMES WILL SOON BE READY TO SHOW:
OC………AS A PARK. :13
MORGAN SAYS LOTS IN THE HOUSING DEVELOPMENT HAVE ALSO BEEN PURCHASED AND ARE BEING DEVELOPED:
OC…………..AREA ALSO. ;18
MORGAN SAYS INTEREST IN FLATWATER REMAINS HIGH.
HE SAYS HO CHUNK PLANS TO HAVE A SECOND SWEETWATER CAFE AS PART OF THE DEVELOPMENT AND MORE AMENITIES WILL BE ADDED OVER TIME:
OC………….NEXT 20 YEARS. ;18
THE AREA WHILE IT’S NEAR THE RIVER, IS ON HIGH GROUND AND OUTSIDE OF THE 500 YEAR FLOOD PLAIN.
THE NEIGHBORHOOD WILL HAVE A MILE LONG VIEW OF THE MISSOURI RIVER WHEN COMPLETED.