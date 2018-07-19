Home Local News CHECK INTO CASH ROBBERY SUSPECT ALSO CHARGED WITH DRUG POSSESSION

CHECK INTO CASH ROBBERY SUSPECT ALSO CHARGED WITH DRUG POSSESSION

By
Woody Gottburg
-
33
0
SHARE

WE KNOW MORE INFORMATION ABOUT THURSDAY EVENING’S ARMED ROBBERY AT THE CHECK INTO CASH BUSINESS ON HAMILTON BOULEVARD.

IT TOOK LESS THAN FIVE MINUTES TO APPREHEND THE SUSPECT, 43-YEAR-OLD DERRICK HENDERSON.

COURT DOCUMENTS STATE THAT HENDERSON ENTERED THE BUSINESS WEARING A MASK, PRESSED WHAT LOOKED LIKE A GUN AGAINST THE CLERK AND DEMANDED CASH.

HE THEN FLED ON FOOT TO A NEARBY BICYCLE.

POLICE SERGEANT JUDY KELLEN SAYS THE DEVICE DISPLAYED BY HENDERSON DURING THE ALLEGED ROBBERY WASN’T ACTUALLY A GUN:

OC….ANY HARM. :07

RESPONDING OFFICERS SPOTTED HENDERSON ON HIS BIKE AT 17TH AND GENEVA AND TOOK HIM INTO CUSTODY.

COURT DOCUMENTS SAY HENDERSON ADMITTED ROBBING THE BUSINESS AND THAT HE TOOK OVER $13,400 IN CASH.

HENDERSON WAS ALSO IN POSSESSION OF A BAGGIE OF MARIJUANA WITH AROUND THREE AND A HALF GRAMS IN IT.

HE WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON CHARGES OF FIRST DEGREE ROBBERY AND MARIJUANA POSSESSION SECOND OFFENSE.

HENDERSON IS BEING HELD ON 50-THOUSAND DOLLARS BOND.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR