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FLOYD BLVD AT I-29 TO CLOSE SATURDAY

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Woody Gottburg
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FLOYD BOULEVARD WILL BE CLOSED AT INTERSTATE 29 MUCH OF SATURDAY FOR CONSTRUCTION WORK.

THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS WORK WILL TAKE PLACE TO SET BRIDGE BEAMS ON THE I-29 BRIDGE ABOVE FLOYD BOULEVARD.

THAT WORK WILL RESULT IN FLOYD BEING CLOSED FROM 9AM UNTIL AROUND 3PM SATURDAY AFTERNOON.

MOTORISTS WANTING TO GO TO EXIT SOUTHBOUND I-29 TO FLOYD WILL BE DETOURED TO EXIT 149 TO WESLEY PARKWAY AND THEN TAKE CITY STREETS OVER TO FLOYD.

A DETOUR WILL ALSO BE POSTED FOR THOSE WANTING TO GO TO SOUTHBOUND I-29 FROM FLOYD.

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