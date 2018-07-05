LOCAL FIRE & AMBULANCE CALLS TO BE DISPATCHED BY AUTOMATED VOICE

SIOUX CITY IS ABOUT TO IMPLEMENT A NEW SYSTEM THAT SHOULD RESULT IN FASTER DISPATCHES FOR FIRE RESCUE AND AMBULANCE CALLS.
OC………NEBRASKA STREET. ;04
CITY FIRE MARSHALL MARK AESOPH SAYS THAT AUTOMATED VOICE WILL ALERT THE RESPONDING UNIT AS THE DISPATCHER TAKING THE 9-1-1 CALL TYPES IN THE INFORMATION:
OC……….INSIDE THE STATIONS. ;24
AESOPH SAYS THAT WAY THE DISPATCHER TAKING THE 9-1-1 CALL CAN STAY ON THE LINE WITH THE CALLER:
OC……….CORRECT RESOURCES. ;17
TESTING OF THE SYSTEM HAS BEEN TAKING PLACE FOR OVER A WEEK AND WILL CONTINUE AS THE PROGRAM IS ADAPTED FOR USE:
OC……..PHONETICALLY. ;16
AESOPH SAYS THEY HOPE TO TRANSITION TO THE NEW SYSTEM FOR FIRE AND AMBULANCE CALLS IN THE NEXT MONTH.
THE PROJECT IS FUNDED THROUGH THE 9-1-1 SURCHARGE THAT IS COLLECTED MONTHLY FROM PHONE USERS.