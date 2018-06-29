Home Local News HASKINS TO CONTINUE CONDUCTING SIOUX CITY SYMPHONY FOR YEARS TO COME

HASKINS TO CONTINUE CONDUCTING SIOUX CITY SYMPHONY FOR YEARS TO COME

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Woody Gottburg
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THE MAESTRO OF THE SIOUX CITY SYMPHONY WILL BE CONDUCTING OUR LOCAL ORCHESTRA FOR SOME TIME TO COME.

RYAN HASKINS HAS AGREED TO A SEVEN YEAR CONTRACT EXTENSION.

SYMPHONY C-E-O TRAVIS MORGAN SAYS HASKINS HAS BEEN A MAJOR KEY TO THE SYMPHONY’S SUCCESS AND GROWTH OVER THE PAST DECADE:

OC………THAT MUCH BETTER. ;25

MORGAN SAYS OTHER ACTIONS ARE ALSO TAKING PLACE TO INSURE THE CONTINUED GROWTH OF THE SYMPHONY:

OC………AROUND THE AREA. ;20

MORGAN SAYS THE SYMPHONY’S ATTENDANCE HAS BEEN GROWING, WITH A SKEW TOWARDS YOUNGER AND MORE CASUALLY ATTIRED CONCERT GOERS:

OC…………THE SIOUX CITY SYMPHONY. :15

THE NEW AGREEMENT MEANS HASKINS WILL CONTINUE LEADING THE SYMPHONY THROUGH ITS 2024-25 SEASON.

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