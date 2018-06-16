A MERRILL MAN WAS ARRESTED AND FACES MULTIPLE CHARGES AFTER A NEARLY TWO-HOUR STANDOFF FRIDAY NIGHT.
OFFICERS WERE SENT TO 507 CALHOUN AT 5:54 P.M. FOR A FATHER/SON ASSAULT IN PROGRESS.
OFFICERS MADE VOICE CONTACT WITH 24 YEAR OLD SETH VIRES, WHO HAD BARRICADED HIMSELF, POSSIBLY WITH A KNIFE, IN AN UPSTAIRS BEDROOM.
AN IOWA STATE PATROL NEGOTIATOR WAS CALLED IN TO ASSIST AND A COMBINED EMERGENCY RESPONSE TEAM FORCED ENTRY INTO THE BEDROOM.
VIRES FAILED TO COMPLY WITH COMMANDS UNTIL A K9 WAS DEPLOYED. HE WAS TAKEN TO FLOYD VALLEY HOSPITAL FOR TREATMENT OF A DOG BITE.
VIRES WAS LATER TRANSPORTED TO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL FOR HARRASSMENT, DOMESTIC ABUSE ASSAULT AND INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS.
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OFFICERS RESPOND TO STANDOFF IN MERRILL
A MERRILL MAN WAS ARRESTED AND FACES MULTIPLE CHARGES AFTER A NEARLY TWO-HOUR STANDOFF FRIDAY NIGHT.