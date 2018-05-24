BOYS & GIRLS CLUB RAFFLE HELPS FUND SUMMER PROGRAMS

THE BOYS AND GIRLS CLUB OF SIOUX CITY HAS TEAMED UP WITH A LOCAL BUSINESS FOR A UNIQUE FUNDRAISER.
CLUB DIRECTOR ELDON BENSEN SAYS THE CLUB IS RAFFLING OFF A 2018 VEHICLE FROM JENSEN MOTORS TO HELP RAISE MONEY FOR CLUB ACTIVITIES:
OC………TYPES OF THINGS. ;22
BENSEN SAYS THE CLUB AT 823 PEARL STREET IS CURRENTLY CLOSED FOR A FEW DAYS FOR MAINTENANCE AND WILL THEN BEGIN IT’S SUMMER PROGRAMMING:
OC…….FUN DIFFERENT ACTIVITIES. :16
THE CLUB’S MEMBERSHIP FEE IS KEPT LOW TO BETTER SERVE ITS 1300 PLUS MEMBERS WHO OTHERWISE WOULDN’T BE ABLE TO AFFORD MOST OF THOSE ACTIVITIES:
OC…….MAYBE A THOUSAND. :19
THE WINNER OF THE CAR WILL BE ANNOUNCED AT THE SIOUX CITY BANDITS GAME ON JUNE 9TH.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE SIOUXLAND BOYS AND GIRLS CLUB.