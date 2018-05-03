FRAUD FIGHTERS TARGET SCAMMERS & SWINDLERS

LOCAL RESIDENTS HEARD WAYS TO PROTECT THEMSELVES AND THEIR MONEY FROM SWINDLERS AND FRAUD AT A FORUM THURSDAY IN THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.
IOWA INSURANCE COMMISSIONER DOUG OMMEN SAYS ELDERLY PEOPLE ARE OFTEN TARGETED:
OC………TO US. :16
OMMEN SAYS THE FRAUD FIGHTERS EFFORT IS FUNDED BY THE PERPETRATORS WHO HAVE BEEN CAUGHT AND PROSECUTED FOR THEIR CRIMES AGAINST THE PEOPLE OF IOWA:
OC………THROUGHOUT OUR STATE. ;19
AROUND 200 PEOPLE ATTENDED THE EVENT.
YOU MAY FIND MORE INFORMATION ONLINE AT IOWAFRAUDFIGHTERS.GOV.