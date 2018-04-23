AN AFTER HOURS PARTY ENDED WITH TWO MEN STABBED EARLY SUNDAY MORNING IN MORNINGSIDE.
SIOUX CITY POLICE OFFICERS RESPONDED TO 1701 SOUTH PATTERSON AT 3:09 A.M. FOR AN ASSAULT.
UPON ARRIVAL, OFFICERS FOUND TWO MEN IN THEIR EARLY 20’S SUFFERING FROM STAB WOUNDS.
THE TWO WERE TREATED FOR NON-LIFE THREATENING INJURIES AT A LOCAL HOSPITAL AND RELEASED.
OFFICERS DO HAVE A SUSPECT IN MIND. NO ONE HAS BEEN ARRESTED.
Home Local News TWO STABBED IN MORNINGSIDE
TWO STABBED IN MORNINGSIDE
AN AFTER HOURS PARTY ENDED WITH TWO MEN STABBED EARLY SUNDAY MORNING IN MORNINGSIDE.