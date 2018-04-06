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SIOUXLAND GARDEN SHOW BRINGS THOUGHTS OF SPRING

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Woody Gottburg
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THE ANNUAL SIOUXLAND GARDEN SHOW IS UNDERWAY THIS WEEKEND AT THE HILTON GARDEN INN ALONG THE CITY’S RIVERFRONT.

MOLLY HEWITT OF IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION SAYS DESPITE THE COLD WEATHER, A STEADY STREAM OF PEOPLE HAVE BEEN COMING IN SINCE 10AM FRIDAY:

OC…….GREAT TIME DOWN HERE. :09

THERE ARE PLENTY OF BOOTHS, DISPLAYS AND SEMINARS TO HELP YOU GET READY TO GO GREEN WITH YOUR GARDEN AND PLANTS:

OC………LANDSCAPING THIS SPRING. :13

YOU MAY BRING IN A PHOTO OF YOUR YARD SATURDAY BETWEEN 11AM AND 1PM FOR A FREE LANDSCAPE DESIGN CONSULTATION WITH IOWA STATE UNIVERSITY DESIGN STUDENTS.

THE SIOUXLAND GARDEN SHOW IS OPEN UNTIL 8PM FRIDAY AND FROM 10AM UNTIL 6PM SATURDAY AT THE HILTON GARDEN INN.

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