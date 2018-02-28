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GRANT FUNDS IMPROVEMENTS TO SIOUX CITY BOYS AND GIRLS CLUB

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Woody Gottburg
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THE BOYS AND GIRLS CLUB OF SIOUX CITY SHOWCASED RECENT IMPROVEMENTS MADE TO THEIR LEARNING CENTER WITH A RIBBON CUTTING ON WEDNESDAY.

CLUB DIRECTOR ELDON BENSEN SAYS THE RENOVATIONS TO THE SECOND FLOOR ROOM WERE FUNDED THANKS TO A GRANT THE CLUB RECEIVED:

OC……..LEARNING ENVIRONMENT. :19

BENSON SAYS A VARIETY OF FUN ACTIVITIES TAKE PLACE IN THE CLUB’S LEARNING CENTER:

OC……DIFFERENT THINGS. ;21

BENSON SAYS THE ROOM HADN’T BEEN UPGRADED FOR MORE THAN 20 YEARS:

OC………MUCH MORE INVITING SPACE. :09

THE CLUB SERVES OVER 13OO KIDS WITH MEMBERSHIP JUST TEN DOLLARS DURING THE SCHOOL YEAR AND 25 DOLLARS DURING THE SUMMER MONTHS.

IT’S LOCATED AT 823 PEARL STREET.

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