DAKOTA COUNTY SHERIFF EXPLAINS FACTS ABOUT 287-G PROGRAM

THE DAKOTA COUNTY SHERIFF SAYS THERE HAS BEEN LOTS OF MISUNDERSTANDING AND MISINFORMATION ABOUT A FEDERAL PROGRAM HIS STAFF WILL BE TRAINING TO TAKE PART IN.
THE PROGRAM IS CALLED 287-G AND REFERS TO PART OF THE HOMELAND SECURITY U.S. IMMIGRATION AND NATIONALITY ACT.
SHERIFF CHRIS KLEINBERG SAYS THE PROGRAM HELPS JAILERS CHECK TO SEE IF A PERSON ARRESTED IS IN THE COUNTRY ILLEGALLY:
OC…..IN OUR COUNTRY LEGALLY. ;17
KLEINBERG SAYS HIS DEPARTMENT WILL HAVE NO AUTHORITY TO DEPORT ANYONE OR DETAIN THEM WITHOUT A VALID CRIMINAL CHARGE:
OC………THAT DETERMINATION. ;12
KLEINBERG ESTIMATES AROUND TEN PER CENT OF HIS JAIL POPULATION ARE IN THE COUNTRY ILLEGALLY AND HE HOPES TO SAVE DAKOTA COUNTY TAXPAYERS MONEY BY PARTICIPATING IN THE 287-G PROGRAM:
OC…….PER INMATE. :17
THE SHERIFF SAYS SOME OF THE MISINFORMATION IS FROM PEOPLE SAYING THE DEPARTMENT IS TARGETING PEOPLE OF COLOR BY PARTICIPATING IN THE EFFORT:
OC…OR NOT. :13
HE SAYS THE ONLY PEOPLE WHO WILL BE CHECKED ARE THOSE ARRESTED FOR COMMITTING A CRIME IN THE COUNTY.
KLEINBERG SAYS NONE OF HIS STAFF HAS STARTED TRAINING TO USE THE PROGRAM YET, AND THAT TRAINING WILL BE PAID FOR BY THE FEDERAL GOVERNMENT.