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DAKOTA COUNTY SHERIFF EXPLAINS FACTS ABOUT 287-G PROGRAM

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Woody Gottburg
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THE DAKOTA COUNTY SHERIFF SAYS THERE HAS BEEN LOTS OF MISUNDERSTANDING AND MISINFORMATION ABOUT A FEDERAL PROGRAM HIS STAFF WILL BE TRAINING TO TAKE PART IN.

THE PROGRAM IS CALLED 287-G AND REFERS TO PART OF THE HOMELAND SECURITY U.S. IMMIGRATION AND NATIONALITY ACT.

SHERIFF CHRIS KLEINBERG SAYS THE PROGRAM HELPS JAILERS CHECK TO SEE IF A PERSON ARRESTED IS IN THE COUNTRY ILLEGALLY:

OC…..IN OUR COUNTRY LEGALLY. ;17

KLEINBERG SAYS HIS DEPARTMENT WILL HAVE NO AUTHORITY TO DEPORT ANYONE OR DETAIN THEM WITHOUT A VALID CRIMINAL CHARGE:

OC………THAT DETERMINATION. ;12

KLEINBERG ESTIMATES AROUND TEN PER CENT OF HIS JAIL POPULATION ARE IN THE COUNTRY ILLEGALLY AND HE HOPES TO SAVE DAKOTA COUNTY TAXPAYERS MONEY BY PARTICIPATING IN THE 287-G PROGRAM:

OC…….PER INMATE. :17

THE SHERIFF SAYS SOME OF THE MISINFORMATION IS FROM PEOPLE SAYING THE DEPARTMENT IS TARGETING PEOPLE OF COLOR BY PARTICIPATING IN THE EFFORT:

OC…OR NOT. :13

HE SAYS THE ONLY PEOPLE WHO WILL BE CHECKED ARE THOSE ARRESTED FOR COMMITTING A CRIME IN THE COUNTY.

KLEINBERG SAYS NONE OF HIS STAFF HAS STARTED TRAINING TO USE THE PROGRAM YET, AND THAT TRAINING WILL BE PAID FOR BY THE FEDERAL GOVERNMENT.

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