RIVER-CADE CARDBOARD SLED RACES SET FOR SUNDAY AT CONE PARK

ONE THING THAT ALL OF OUR RECENT SNOW IS BENEFITING IS THAT IT MEANS THE RIVER-CADE HOMEMADE CARDBOARD SLED RACES WILL TAKE PLACE THIS YEAR.
SPOKESMAN PHYL CLAEYS SAYS THE EVENT IS SET FOR THIS SUNDAY AFTERNOON AT 3:30 IN CONE PARK:
OC………YOU KNOW. :15
CLAEYS SAYS CREATIVITY IN DESIGNING THE SLED IS A BIG PART OF THE FUN:
OC………..PAINTING THEM. :12
THERE ARE FIVE AGE GROUPS WITH YOUNGEST 6 AND UNDER AND THE OLDEST 18 AND UP COMPETING FOR PRIZES:
OC……….GET TROPHIES. :20
THE FREE CONE PARK EVENT IS CO-SPONSORED BY RIVER CADE, THE CITY PARKS AND REC DEPARTMENT AND THE LOCAL SERTOMA CLUB.
Photo provided by River-Cade