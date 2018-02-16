TRIAL DATES SET FOR MORNINGSIDE DRIVE-BY SHOOTING SUSPECTS

TRIAL DATES HAVE BEEN SET FOR TWO SUSPECTS EACH CHARGED WITH SEVERAL COUNTS IN A DRIVE BY SHOOTING AT A HOME ON LORRAINE AVENUE IN MORNINGSIDE LAST MONTH.
18-YEAR-OLD CALEB HARDING AND 19-YEAR-OLD JULIAN LOPEZ OF SIOUX CITY WILL STAND TRIAL ON APRIL 17TH IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
HARDING IS CHARGED WITH INTIMIDATION WITH A WEAPON, GOING ARMED WITH INTENT, TWO COUNTS OF CARRYING A DANGEROUS WEAPON, PLUS POSSESSION OF METH AND PRESCRIPTION DRUGS.
LOPEZ IS CHARGED WITH INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON AND GOING ARMED WITH INTENT.
POLICE SAY THE PAIR ALLEGEDLY FIRED SHOTS AT THE HOME LOCATED AT 5115 LORRAINE AVENUE AROUND 2:20 A.M. ON JANUARY 29TH.
NO ONE WAS INJURED IN THE SHOOTING.
HARDING AND LOPEZ HAVE PLEADED NOT GUILTY TO THE CHARGES.
HARDING REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $150-THOUSAND DOLLARS BOND.
LOPEZ IS BEING HELD ON $50,000 BOND.