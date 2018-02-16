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NEW SOUTH SIOUX FIREFIGHTERS UNDERGO TRAINING

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Woody Gottburg
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FIVE NEW FIREFIGHTERS IN SOUTH SIOUX CITY HAVE BEEN GOING THROUGH TRAINING THIS WEEK IN THE CLASSROOM AND IN THE FIELD.

FIRE CHIEF CLINT MERITHEW HAD THE FIREFIGHTERS WORKING IN A SMOKE FILLED TRAILER FRIDAY SIMULATING A BURNING BUILDING:

OC…….PUT IT OUT. ;19

THE TRAILER WAS FILLED WITH BURNING HAY BALES, WHICH CREATED THICK SMOKE INSIDE.

THAT’S JUST PART OF WHAT HAS BEEN A BUSY WEEK OF TRAINING FOR THE NEW RECRUITS:

OC………FIRE INVESTIGATIONS. :15

THE FIVE RECRUITS WILL SERVE AS FULL-TIME FIREFIGHTERS IN SOUTH SIOUX CITY:

OC………..FOUR DAYS OFF. :23

MERITHEW SAYS THE FIREFIGHTERS WILL CONTINUE TRAINING A MINIMUM OF 20 HOURS A MONTH TO MEET REQUIRED STANDARDS.

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