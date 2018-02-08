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THREE ARRESTED ON GUN TRAFFICKING CHARGES

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Woody Gottburg
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THREE SUSPECTS ARE FACING CHARGES FOR TRAFFICKING IN STOLEN FIREARMS AND OTHER COUNTS FOLLOWING THEIR ARREST WEDNESDAY IN SIOUX CITY.

SIOUX CITY POLICE OFFICER ANDREW DUTLER SAYS A STRING OF EVENTS LEADING TO THE ARRESTS BEGAN WITH A TRAFFIC STOP AROUND 1:30 WEDNESDAY MORNING:

OC……..IN THAT VEHICLE. :18

24-YEAR-OLD DANIEL POWELL WAS ARRESTED FOR TRAFFICKING IN STOLEN FIREARMS AND OTHER COUNTS.

31-YEAR-OLD MATTHEW LYNAM WAS ARRESTED FOR TRAFFICKING OF STOLEN FIREARMS, BEING A FELON IN POSSESSION OF FIREARMS AND OTHER COUNTS.

OFFICER DUTLER SAYS THOSE ARRESTS LED POLICE TO GET A SEARCH WARRANT FOR A NORTHSIDE APARTMENT:

OC……….THAT PARTICULAR ADDRESS. :22

DUTLER SAYS A STOLEN FOUR-WHEELER WAS ALSO FOUND IN THE APARTMENT PARKING LOT.

THAT LED TO THE ARREST OF THE APARTMENT OCCUPANT, 26-YEAR-OLD COLTON NOVAK, ON CHARGES OF TRAFFICKING STOLEN FIREARMS AND SECOND DEGREE THEFT.

NOVAK WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $10-THOUSAND DOLLARS BOND.

LYNAM IS BEING HELD ON $20-THOUSAND DOLLARS BOND AND POWELL ON $13,100 BOND.

PHOTO COURTESY KMEG/KPTH

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