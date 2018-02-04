SUSPECT IN CUSTODY AFTER PURSUIT THROUGH SIOUX CITY (UPDATE)

UPDATED 10:50PM 2/4/18
AUTHORITIES HAVE IDENTIFIED THE SUSPECT WHO WAS ARRESTED SUNDAY AFTERNOON AFTER LEADING AUTHORITIES ON A PURSUIT THROUGH SIOUX CITY.
36 YEAR OLD GREG REDDEN IS CHARGED WITH FELONY ELUDING, OWI-2ND OFFENSE, ASSAULT OF A POLICE OFFICER, CRIMINAL MISCHIEF, DRIVING WHILE BARRED AND SEVERAL TRAFFIC VIOLATIONS.
THE PURSUIT STARTED AROUND 1:30PM WHEN A WOODBURY COUNTY DEPUTY ATTEMPTED TO PULL OVER THE VEHICLE REDDEN WAS DRIVING ON HIGHWAY 20 IN MORNINGSIDE BECAUSE OF A BURNED OUT TAIL LIGHT.
THE VEHICLE SPED OFF WEST TO 6TH STREET TOWARDS THE DOWNTOWN, AND THEN UP JONES STREET, WITH THE DRIVER RUNNING THROUGH RED LIGHTS AND STOP SIGNS.
THE SUSPECT’S VEHICLE STRUCK A SHERIFF’S CAR AND A PASSENGER CAR AT 18TH AND DOUGLAS AND KEPT GOING.
REDDEN WAS CAPTURED AT GUNPOINT AROUND 14TH AND CENTER STREET BY A SIOUX CITY POLICE OFFICER.
HE SURRENDERED AND WAS TAKEN INTO CUSTODY.
POLICE FOUND SEVERAL ITEMS IN THE SUSPECT’S VEHICLE THAT HAD ALLEGEDLY BEEN STOLEN.
REDDEN, WHO IS ALSO WANTED ON A WARRANT OUT OF SOUTH DAKOTA, IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $72,500 BOND.
CRASH PHOTO BY GEORGE LINDBLADE
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A SUSPECT IS IN CUSTODY FACING SEVERAL CHARGES AFTER LEADING AUTHORITIES ON A PURSUIT THROUGH SIOUX CITY SUNDAY AFTERNOON.
THE PURSUIT STARTED AROUND 1:30PM WHEN A WOODBURY COUNTY DEPUTY ATTEMPTED A TRAFFIC STOP OF A VEHICLE WITH A BURNED OUT TAIL LIGHT IN MORNINGSIDE.
THE VEHICLE SPED OFF WEST TO 6TH STREET TOWARDS THE DOWNTOWN, AND THEN UP JONES STREET, WITH THE DRIVER RUNNING THROUGH RED LIGHTS AND STOP SIGNS.
THE SUSPECT’S VEHICLE STRUCK A SHERIFF’S CAR AND A PASSENGER CAR AT 18TH AND DOUGLAS AND KEPT GOING.
THE MALE SUSPECT WAS CAPTURED AT GUNPOINT AROUND 14TH AND CENTER STREET.
HE SURRENDERED AND WAS TAKEN INTO CUSTODY.
POLICE FOUND SEVERAL ITEMS IN THE SUSPECT’S VEHICLE THAT HAD ALLEGEDLY BEEN STOLEN.
THE SUSPECT’S NAME HAS NOT BEEN RELEASED.
PHOTO BY GEORGE LINDBLADE