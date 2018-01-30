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SUSPECT ARRESTED IN MORNINGSIDE DRIVE-BY SHOOTING

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY POLICE HAVE ARRESTED A SUSPECT WANTED FOR ALLEGEDLY FIRING SEVERAL SHOTS INTO A HOME IN MORNINGSIDE ON LORRAINE AVENUE MONDAY MORNING.

18-YEAR-OLD CALEB HARDING OF SIOUX CITY WAS ARRESTED EARLY TUESDAY MORNING.

HARDING IS CHARGED WITH INTIMIDATION WITH A WEAPON, GOING ARMED WITH INTENT, TWO COUNTS OF CARRYING A DANGEROUS WEAPON, PLUS POSSESSION OF METH AND PRESCRIPTION DRUGS.

NO ONE WAS INJURED IN THE SHOOTING.

HARDING IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $150-THOUSAND DOLLARS BOND.

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