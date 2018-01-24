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EMERGENCY PARKING BAN REMAINS, BUT CITY TO RESCIND SOME PARKING TICKETS

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Woody Gottburg
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IF YOU DROVE DOWNTOWN WEDNESDAY TO GO TO CITY HALL, THE COUNTY COURTHOUSE OR THE LAW ENFORCEMENT CENTER, CHANCES ARE YOU GOT A TICKET IF YOU PARKED ON DOUGLAS STREET.

CITY PUBLIC WORKS DIRECTOR DAVE CARNEY SAYS MOST OF THE DOWNTOWN STREETS ARE EMERGENCY SNOW ROUTES, SO PARKING IS STILL BANNED ON THEM:

OC…………CLEARED OR NOT. :12

BUT MOST PEOPLE WERE UNAWARE OF THE PARKING BAN, AND MANY COMPLAINTS WERE DIRECTED TO CITY MANAGER BOB PADMORE’S OFFICE:

OC………..FOR TICKETS ISSUED TODAY. :25

BUT WHILE WEDNESDAY’S TICKETS ARE BEING WAIVED, THAT WON’T BE THE CASE THURSDAY AND FRIDAY:

OC…..IS CALLED OFF. :11

CARNEY SAYS THE SNOW EMERGENCY WILL LIKELY REMAIN IN EFFECT UNTIL SOMETIME SATURDAY MORNING.

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