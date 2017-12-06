HEELAN PREPARES TO OPEN NEW ACADEMIC CLASSROOM BUILDING

BISHOP HEELAN CATHOLIC SCHOOLS WILL OPEN THE ACADEMIC CLASSROOM WING TO THEIR NEW HIGH SCHOOL IN JANUARY.
HEELAN PRINCIPAL CHRIS BORK GAVE A MEDIA TOUR OF THE 55-THOUSAND SQUARE FOOT ADDITION CONTAINING 29 CLASSROOMS, A MEDIA CENTER AND ADMINISTRATIVE OFFICES ON WEDNESDAY.
BORK SAYS NEW TECHNOLOGY WILL BE A HIGHLIGHT OF THE BUILDING FOR STUDENTS:
OC…….OUR TEACHERS DO. :14
SENIOR NATALIE CALLAHAN IS LOOKING FORWARD TO THE NEW CLASSROOMS:
OC……BETTER THAN THAT. :11
BORK, WHO HAS BEEN AT HEELAN FOR 2O YEARS, SAYS THE MOVE FROM THE NEARLY 70 YEAR OLD HEELAN BUILDING INTO THE NEW QUARTERS STARTS ON CHRISTMAS BREAK, DECEMBER 21ST:
OC………..THE 5TH. :23
ONE NEW AMENITY IS AN ELEVATOR, SOMETHING BORK SAYS WILL END AN ANNUAL PRANK PULLED BY UPPER CLASSMEN IN THE OLD HEELAN BUILDING:
OC………..SELL THE ELEVATOR PASS. :08
THE NEXT PHASE FOR THE NEW HEELAN CAMPUS WILL INCLUDE COMPLETION OF A GYM WITH FOUR LOCKER ROOMS FOR BOTH BOYS AND GIRLS SPORTS ACTIVITIES.