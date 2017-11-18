PALMER HOUSE ROBBED BY ARMED SUSPECT

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING THE ARMED ROBBERY OF A MOTEL IN MORNINGSIDE FRIDAY NIGHT.
POLICE SAY A MALE SUSPECT ARMED WITH A HANDGUN ENTERED THE PALMER HOUSE MOTEL AT 3400 GORDON DRIVE AROUND 8:15PM AND DEMANDED MONEY FROM THE CLERK ON DUTY.
THE BANDIT FLED ON FOOT WITH AN UNDISCLOSED AMOUNT OF CASH.
NO INJURIES WERE REPORTED.
THE ROBBER WAS DESCRIBED AS A TALL MALE SUSPECT WEARING A BLACK HOODIE.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE ROBBERY SHOULD CALL CRIMESTOPPERS AT 258-TIPS.
PHOTO COURTESY KMEG/KPTH