LIGHT TURNOUT SO FAR FOR CITY COUNCIL ELECTION (UPDATE)

Updated 4:40 pm 11-7-17
As of 4p.m., 3828 votes had been cast in Sioux City, with 1787 of those absentee ballots.
Sgt. Bluff voters had cast 374 ballots as of 4p.m.
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IT’S BEEN A LIGHT TURNOUT IN SIOUX CITY SO FAR ON THIS MUNICIPAL ELECTION DAY.
WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER PAT GILL SAYS HE EXPECTS ONLY FIVE TO SIX THOUSAND OF THE CITY’S 44-THOUSAND PLUS REGISTERED VOTERS TO CAST BALLOTS:
OC………THIS TYPE OF ELECTION. ;21
GILL SAYS ABOUT A FOURTH OF THOSE WILL BE ABSENTEE BALLOTS:
OC….1400 ABSENTEE VOTES. :08
JUST 822 BALLOTS HAD BEEN CAST IN SIOUX CITY AS OF 11AM TUESDAY IN THE CITY COUNCIL ELECTION.
176 PEOPLE HAD VOTED IN SERGEANT BLUFF, WHERE THERE IS A CONTESTED RACE FOR MAYOR.