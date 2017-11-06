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SKID LOADER ACCIDENT INJURES SIOUX CITY MAN

By
Josie Cooper
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A SIOUX CITY MAN WAS INJURED SATURDAY IN A SKID LOADER ACCIDENT IN PLYMOUTH COUNTY.
FIRST RESPONDERS WERE CALLED TO IRIS AVENUE, JUST NORTH OF HIGHWAY 3 SATURDAY AT 2:45 P.M.
UPON ARRIVAL, THEY FOUND 43 YEAR OLD STANLEY KREINERT JR. HAD A SKID LOADER BUCKET FALL ON TOP OF HIM.
HE WAS ALREADY OUT FROM UNDERNEATH THE BUCKET WHEN EMERGENCY CREWS ARRIVED.
HE WAS TRANSPORTED TO FLOYD VALLEY HOSPITAL WITH NON LIFE-THREATENING INJURIES.
KREINERT IS IN STABLE CONDITION. THE DRIVER OF THE SKID LOADER WAS KREINERT’S FATHER, STANLEY KREINERT, SENIOR.

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