FLATWATER CROSSING PROJECT CONSTRUCTION MOVES FORWARD

HO-CHUNK INCORPORATED AND OFFICIALS IN SOUTH SIOUX CITY ARE CELEBRATING THE START OF CONSTRUCTION OF THE FIRST HOMES AT THE CITY’S RIVERFRONT FLATWATER CROSSING HOUSING DEVELOPMENT.
HO-CHUNK’S DENNIS JOHNSON SAYS THE LOTS FOR THOSE HOMES ARE NOW ON THE MARKET :
OC….AVAILABLE FOR SALE. :17
JOHNSON SAYS ‘WALKABILITY” WILL BE A KEY FEATURE OF THE PLANNED COMMUNITY, WITH THE CITY’S TRAIL SYSTEM CONNECTING TO FLATWATER CROSSING:
OC………TRUE COMMUNITY. :24
THE LOTS RANGE FROM $32-THOUSAND UP TO $165-THOUSAND DOLLARS EACH.
SOUTH SIOUX MAYOR ROD KOCH SAYS FLATWATER CROSSING WILL BENEFIT THE ENTIRE METRO AREA AND GROW THE LOCAL TAX BASE:
OC……A NEED FOR THIS. ;07
JOHNSON SAYS THERE WILL ALSO BE RETAIL DEVELOPMENT IN THE COMMUNITY:
OC……LIVE WORK OPTION. :11
HO-CHUNK HAS INVESTED TEN MILLION DOLLARS IN THE PROJECT.